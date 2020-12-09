Специалисты ФМБА будут работать в ковидных госпиталях Камчатки по просьбе Яровой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая совместно с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой организовала прилет на Камчатку девяти специалистов ФМБА для работы в ковидных госпиталях в связи с острой нехваткой врачей в регионе. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба Яровой.

"Принято решение о направлении на Камчатку бригады высококвалифицированных специалистов в связи с острой нехваткой специалистов в регионе. С 13 по 30 декабря врачи будут оказывать помощь в работе ковид-госпиталей региона. Ближе к 30 декабря мы оценим эпидемиологическую ситуацию и по необходимости примем дополнительные решения. Мною выстроена прямая коммуникация с главным врачом ФМБА для решения всех текущих вопросов", - отметила Яровая.

Она подчеркнула, что региону поставлена задача "подготовиться к приему врачей, чтобы они незамедлительно смогли приступить к работе".

Накануне Яровая договорилась с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова о направлении в командировку на Камчатку двух высококвалифицированных терапевтов. Они прибудут в регион 11 декабря.

Ранее Яровая обеспечила поставку в регион в срочном порядке и вне очереди ряда препаратов, жизненно необходимых для лечения стационарных больных коронавирусом. Кроме того, на ближайшей сессии Закобрания Камчатского края будет рассмотрена предложенная парламентарием краевая программа дополнительных мер сбережения здоровья, организации работы и отдыха, социальной поддержки врачей и медицинского персонала.