В Сочи заработает штаб, контролирующий эпидемиологическую безопасность

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб, который будет координировать работу служб, обеспечивающих антитеррористическую и эпидбезопасность в связи с коронавирусом, заработает в Сочи с 28 декабря, говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

На январские праздники курорты региона ожидают около 400 тыс. туристов, из них 350 тыс. приедут в Сочи.

"В этом году нужно обеспечить не только антитеррористическую, но и эпидбезопасность вокзалов, аэропортов. Контролировать соблюдение всех антиковидных требований. Оперативный штаб в Сочи заработает с 28 декабря", - приводят в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что оперштаб, который будет работать в дни новогодних праздников, возглавит первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Особое внимание уделят подготовке медицинской инфраструктуры. Как сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, на курорте увеличится количество карет скорой помощи. В ближайшее время Минздрав края рассмотрит возможность увеличения числа коек с кислородом.

По словам губернатора, к наплыву туристов должны быть готовы и другие муниципалитеты - Горячий Ключ, Мостовский, Апшеронский районы. "Тут и медицинская помощь, и общественная безопасность на первом плане. Не только в Сочи, но и во всех районах, которые будут принимать отдыхающих. Гостиницы, отели, магазины, рестораны, туристические объекты должны быть обеспечены всем необходимым с точки зрения санитарной безопасности", - добавил глава края.

Подготовку к зимнему сезону в крае начали еще в ноябре: в местах общего пользования нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции, в отелях и гостиницах постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Кроме того, все курорты обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха. В настоящее время разрабатывается подробная памятка для отдыхающих, которая будет раздаваться на вокзалах, аэропортах и в отелях.