Власти Северной Осетии заявили, что победа в конкурсе "Вкусы России" привлечет туристов

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Осетинские пироги заняли третье место в номинации "Загляните на огонек" первого национального конкурса "Вкусы России". Победа в конкурсе будет способствовать росту туристического потока в Северную Осетию, считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ибрагим Рубаев.

8 декабря в режиме онлайн-трансляции были объявлены финалисты первого национального конкурса гастрономических брендов "Вкусы России", организованного Министерством сельского хозяйства РФ. Осетинские пироги заняли третье место в номинации "Загляните на огонек".

"Представленный нашей республикой бренд - осетинские пироги - занял почетное место в номинации конкурса "Загляните на огонек". <…> Мы ожидаем, что победа положительно скажется на притоке туристов в нашу республику", - отметил Рубаев.

По его словам, также Министерство сельского хозяйства России сформирует каталог региональных брендов, "с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий".

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" проводится Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента страны Владимира Путина в рамках комплекса мероприятий по господдержке отечественной фермерской продукции. Минсельхоз России планирует сделать мероприятие ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем году.