В центре Гамалеи заявили, что отсутствие сертификации ЕС не влияет на качество вакцины

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отсутствие европейских или иных сертификатов не оказывает влияния на качество российской вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщил РБК глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Мы не ставили никогда задачу, чтобы приезжали из Турции или Евросоюза и нас сертифицировали [по их стандартам], - не было такой задачи, поэтому можно было нашу вакцину вообще не брать, а сразу заявить, что наше производство не сертифицировано по их стандартам. Но это никак не говорит о качестве вакцины. Сейчас РФПИ подал на сертификацию вакцины в ВОЗ, и ВОЗ может рекомендовать в другие страны, в том числе Турцию, но решение за конкретной страной", - отметил он, комментируя отказ Турции закупать российский препарат.

Гинцбург добавил, что лабораторное производство российской вакцины сертифицировано по стандартам Минпромторга РФ, но не по европейским сертификационным органам. "Я могу заявить на основании официальной документации наших органов, что вакцина соответствует [критериям безопасности]", - заключил он.

Ранее газета Haberturk со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа написала, что Анкара отказалась покупать российскую вакцину "Спутник V". При этом 25 ноября Коджа заявлял о планируемых в ближайшее время в Турции токсикологических испытаниях вакцины, а 27 ноября президент республики Тайип Эрдоган говорил, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой об импорте вакцины от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат прошел клинические испытания в июне-июле, пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. В программе участвую 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо. Эффективность "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.