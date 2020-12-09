Число инфекционных коек в больницах Ставрополья увеличат до 4100

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья развернут дополнительные инфекционные койки в больницах региона к концу января 2021 года, их количество увеличится до 4 100, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Работа по созданию резерва мест для лечения больных коронавирусом ведется непрерывно. В Ставропольском крае до конца января 2021 года число инфекционных коек будет увеличено до 4100", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью ТАСС губернатор Владимир Владимиров сообщил, что количество инфекционных коек в регионе составляет более 3,7 тыс. С начала пандемии мощности под прием пациентов с коронавирусом были утроены. Резерв свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 19%.

"В Ставрополе для приема больных коронавирусом дополнительно обеспечена кислородом 101 койка в горбольнице №2, с опережением графика подготовлены 130 коек с подводом кислорода в больнице № 3. В районных больницах также идет работа по развертыванию дополнительных мест для лечения COVID-пациентов. К примеру, 30 коек дополнительно оборудуются в Красногвардейском районе", - поясняют в управлении.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 29 790 случаев заражения коронавирусом. Умерли 602 пациента с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года.