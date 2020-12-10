Жительницы Сахалина и Ивановской области победили в конкурсе "Универвидение. Авторы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Победителями всероссийского конкурса "Универвидение. Авторы" стали жительница Сахалина Снежана Непомнящая и уроженка Ивановской области Алена Медкова.Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе музыкального проекта.

"Победителями конкурса стали Алена Медкова из Ивановской области и Снежана Непомнящая из Сахалинской области. Ребята-финалисты работали в парах: вокалист и саундпродюсер", - рассказали в пресс-службе.

Главным призом конкурса стало продвижение песни победителей от музыкального лейбла Dedov Music и съемка клипа от режиссера-постановщика Ефима Бакаева и победителя фестиваля "Российская студенческая весна" в номинации "Музыкальный клип" Андрея Захарова. Работа над клипом уже началась.

Конкурс "Универвидение. Авторы" проходил в Южно-Сахалинске с 5 по 10 декабря. В нем приняли участие более 150 человек из разных регионов РФ. В заочном этапе они исполняли песни, основываясь на историях, рассказанных в фильмах "Титаник", "Гарри Поттер", "В бой идут одни "старики" и других. Саундпродюсеры писали саундтреки, а также делали ремиксы на уже известные песни из советских мультфильмов. На Сахалин для участия в полуфинале прибыло 52 конкурсанта, в финал проекта вышли 10 участников. Творчество молодых артистов оценивало жюри федеральных экспертов, состоящее из продюсеров, певцов и владельцев музыкальных лейблов. В финал прошли пять начинающих саундпродюсеров и пять вокалистов. Конкурсанты работали парами и должны были за два дня придумать новую песню.

Национальный музыкальный проект "Универвидение. Авторы" реализуется на средства гранта, полученного на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Он проводится по программе поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Организаторами конкурса выступают правительство Сахалинской области и общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Конкурс "Универвидение" проходит уже пять лет, но в этом году он организован в новом формате: в названии появилась приставка "Авторы", а участниками стали не просто вокалисты, а исполнители авторских песен, аранжировщики, битмейкеры и музмейкеры.