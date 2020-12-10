Выставки новогодних открыток XX века начали работу на трех бульварах Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставки, на которых представлены отечественные новогодние открытки XX века, начали работу на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах Москвы.

"На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах начали работать уличные выставки Главархива Москвы, на которых представлены отечественные новогодние открытки с начала 1900-х годов до второй половины 1980-х годов. Среди открыток - дореволюционные рождественские карточки, почтовые поздравительные бланки военного времени, открытки, отражающие важные события [времен] Советского Союза. Например, полет Юрия Гагарина в космос, освоение Крайнего Севера, развитие транспорта, рост популярности вокально-инструментальных ансамблей (ВИА)", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главархивара.

В пресс-службе добавили, что новогодней открытке в России больше 100 лет. Есть мнение, что первую русскую художественную новогоднюю открытку нарисовал художник Николай Каразин. По другой версии, ее создателем был действительный член и директор библиотеки Императорской Академии художеств Федор Бернштам.

"Массово советские поздравительные открытки начали вновь выпускать в 1953 году. В основном их печатали на фабрике "Гознак", где лучшие художники создавали теплые, живые и красочные сюжеты. Самыми привлекательными образцами подобной продукции были открытки на новогоднюю тему", - добавил собеседник агентства.