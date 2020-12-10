СМИ: в Индии расширяют поиск причин неизвестной болезни на юге страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, медики и научные организации активизируют поиски причин недиагностированной болезни, от которой в городе Элуру умер один человек и почти 600 были госпитализированы.

Как сообщает в четверг газета Times of India в Элуру направлены дополнительные бригады специалистов, которые приступят к широкомасштабному анализу фруктов, овощей и молока на городском продовольственном рынке, изучению состояния питьевой воды и почвы.

"Свинец и пестициды наряду с другими вероятными источниками продолжают рассматриваться как вероятные причины возникновения неизвестной болезни", - подтвердил министр здравоохранения Андхра-Прадеш К. Бхаскар.

По его словам, наблюдающееся снижение содержания тяжелых металлов в крови пострадавших указывает, что произошел случай острого, а не хронического воздействия вредных веществ на их организм.

Подключившиеся к исследованиям специалисты Индийского химико-технологического института не исключают, что вспышку заболевания в Элуру, помимо других причин, могла вызвать вода из старых водопроводных труб с высоким содержанием свинца, а также свалки аккумуляторных батарей поблизости от источников питьевой воды. Ранее предполагалось, что причиной заболевания могли стать хлорорганические вещества, которые используют в больших масштабах для борьбы с комарами - разносчиками малярии и лихорадки.

Согласно последней информации, большинство пострадавших уже выздоровели, 81 человек остается на лечении в больнице в Элуру, а девять пациентов - в медучреждениях соседних населенных пунктов. У всех заболевших были выявлены симптомы рвоты, головной боли и болей в спине, у некоторых произошла внезапная потеря сознания.