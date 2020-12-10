Политехнический музей к 148-летию откроет виртуальный музей в Minecraft

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Политехнический музей, которому 12 декабря исполнится 148 лет, открывает виртуальный музей в Minecraft. В рамках программы пройдут поэтический марафон, выставка "Свет" в Ильинском сквере и XIV Международная научно-практическая конференция "История науки и техники. Музейное дело", сообщает пресс-служба музея.

"В декабре Политех приглашает всех отпраздновать его 148-й день рождения вместе. И для этого он собирает поэтов и музыкантов на поэтический марафон, открывает виртуальный музей в Minecraft, запускает новую выставку в Ильинском сквере и проводит XIV Международную конференцию "История науки и техники. Музейное дело" онлайн", - говорится в сообщении.

Третий поэтический марафон #ПолитехLive объединит 12 декабря поэтов и музыкантов, среди которых Дельфин, Вадик Королев (OQJAV), Катя Павлова ("Обе две"), Женя Любич, Андрей Хамиль Пасечный ("Каста"), Айгель Гайсина ("Аигел"), Дмитрий Воденников, Андрей Родионов и другие. Марафон начнется в 16:00 мск и продлится четыре часа. Трансляция пройдет в эфире телеканала "Дождь", а также на странице Политеха в соцсети "ВКонтакте".

В музее говорят, что еще один марафон поэзии пройдет в виртуальном мире. "Игровое подразделение Политеха воссоздало в Minecraft здание на Новой площади, его парк и амфитеатр. Это экспериментальная площадка, которую украсят стрит-арт-художники, там выступят молодые поэты, лауреаты премии Драгомощенко, премии "Московский счет", участники поэтических слэмов, приглашенные куратором марафона Андреем Родионовым", - поясняют в пресс-службе. Этот марафон можно будет увидеть на странице музея в социальной сети "ВКонтакте" с 12:00.

В Ильинском сквере к дню рождения музея откроется выставка "Свет", где кинетические световые скульптуры расскажут о роли света в городской жизни. Она продлится до 15 апреля 2021 года. К празднику приурочена XIV Международная научно-практическая конференция "История науки и техники. Музейное дело", которая пройдет 15-16 декабря. Ключевые выступления будут транслироваться на YouTube-канале Политеха.

"В свой день рождения Политех хочет дарить подарки. Музей всегда был на острие науки и общественной жизни, никогда не сторонился искусства. Мы сохраняем эти традиции, предлагая отметить день рождения музея международной конференцией и поэтическим марафоном. Политех таким образом дарит ученым и молодым поэтам возможность высказаться на самые актуальные темы и быть услышанными. А городу музей дарит выставку о свете, ведь его так не хватает в это темное время года", - говорит директор музея Юлия Шахновская.