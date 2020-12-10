В России за сутки выявили 27 927 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 927, до 2 569 126. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее прирост составил 26 190 случаев за сутки.

По подсчетам ТАСС, на протяжении последних семи дней в России в среднем в сутки выявляют более 18,8 случая заражения на каждые 100 тыс. жителей.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ханты-Мансийском АО (0,6%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Ненецком АО, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Оренбургской области, Новосибирской области и Дагестане (по 0,7%).

В частности, за сутки было выявлено 3 774 случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 351 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 433 в Карелии, по 392 - в Архангельской и Свердловской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 490 177 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 877, всего уже выздоровели 2 033 669 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 918 пациентов в Санкт-Петербурге, 830 - в Московской области, 624 - в Архангельской области, 571 - в Воронежской области, 520 - в Ленинградской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 559 днем ранее, до 45 280. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,76%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 79 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 32 - в Московской области, 26 - в Ростовской области, 20 - в Иркутской области, 19 - в Пермском крае.

Ситуация в Москве

Новые 6 730 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 671 948 заразившихся.

Днем ранее в Москве было выявлено 5 145 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 820 пациентов, зарегистрировано 74 летальных исхода.

За все время выздоровели 512 969 человек, 9 645 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 149 334 человека.