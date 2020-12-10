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Песков пожелал СМИ надежной защиты от посягательств на их свободу

Пресс-секретарь президента также поздравил "Радио России" с 30-летием и RT с15-летием

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал средствам массовой информации, чтобы их права были надежно защищены от посягательств в мире на свободу СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, представитель Кремля поздравил "Радио России" с 30-летием и RT с 15-летием. "Примечательно, что и то, и другое СМИ празднуют свои дни рождения в День прав человека", - заметил Песков. "Хочется пожелать, чтобы ваши права также были надежно защищены и защищались перед теми, кто посягает в мире на свободу СМИ", - обратился пресс-секретарь главы государства к журналистам.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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