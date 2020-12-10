В ОНФ определили топ-10 регионов в вопросе компенсации семьям нехватки мест в детсадах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) определили топ-10 субъектов РФ, наиболее активно компенсирующих семьям нехватку мест в детских садах, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ОНФ.

"Эксперты Народного фронта составили рейтинг регионов, которые наиболее активно компенсируют семьям нехватку мест в детских садах. Столкнувшись с таким дефицитом, регионы либо выплачивают семьям денежную компенсацию, либо разрешают создавать семейные сады на дому", - сказали в пресс-службе.

В десятку лидеров, начиная с первого места, вошли Сахалинская, Ленинградская области, ЯНАО, Москва, Краснодарский край, Белгородская, Челябинская, Ярославская, Самарская области, Башкортостан.

В частности, если в сахалинской семье ребенку в возрасте от полутора до трех лет не смогли предоставить место в детском саду, регион платит родителям компенсацию - 16,1 тыс. рублей в месяц. "Эти деньги можно потратить, к примеру, на няню, или они возместят часть потерянной зарплаты того из родителей, кто будет вынужден отказаться от работы и остаться дома с ребенком. Если же родители, не получив места в муниципальном саду, смогли устроить малыша в частный детский сад, то бюджет области компенсирует им 50% платежа, но не более 10 тысяч рублей в месяц на одного ребенка", - пояснили в ОНФ.

Как ранее заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, российским прокурорам все чаще приходится заниматься вопросами приема детей в детские сады из-за нехватки мест в дошкольных учреждениях.