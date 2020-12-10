Медведев: нужно скорее ввести использование маткапитала для погашения льготной ипотеки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает необходимым ускорить принятие проекта закона по возможностям использования средств материнского капитала на погашение льготных ипотечных займов.

В четверг во время приема граждан по видеосвязи к Медведеву обратился житель Кузбасса. По его словам, заемщики специально созданных в регионе организаций, которые занимаются улучшением жилищных условий разных категорий граждан, не могут направлять средства материнского капитала на погашение полученных займов. Это связано с тем, что по действующему закону часть организаций, на погашение займов которым можно использовать средства материнского капитала, исключены из списка, поскольку они неподконтрольны Центробанку и другим государственным органам.

Председатель "Единой России" назвал такую ситуацию "несправедливой". "Она вызвана тем, что решили поставить региональные организации под контроль, но, как это часто бывает, о людях не очень хорошо подумали", - считает Медведев. По его словам, эта ситуация существует не только в Кузбассе, но и в других регионах, потому что "проверку должны были пройти все региональные организации".

"Да, среди них были организации слабые, в некоторых случаях совершившие нарушения, но это не значит, что после проведения проверок с этим вопросом надо тянуть и тем самым блокировать использование средств материнского капитала", - полагает председатель партии. По его мнению, "это несправедливо и обидно для людей, которые хотели бы реализовать право на материнский капитал на решение жилищных проблем".

Медведев считает, что "нужно править текст закона". "Нужно, чтобы все, кто прошел проверку и кто действует в рамках правил, которые использует ДОМ.РФ, могли привлекать денежные средства от материнского капитала", - пояснил лидер единороссов, заметив, что "такой законопроект есть, просто его нужно быстрее принимать". Он сказал, что нужно дать поручение фракции "Единой России" в Госдуме ускорить принятие этого проекта закона. "Тем более, что капитальных возражений против его принятия ни у кого нет, и это можно сделать в кратчайшие сроки, тем самым решив проблему по использованию материнского капитала для большого количества семей", - указал председатель партии и добавил, что обратная сила для такого закона будет также "справедливым решением".