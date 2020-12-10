Задержанных в Ливии сотрудников Фонда защиты национальных ценностей освободили

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные в 2019 году в Ливии, освобождены из тюрьмы. Об этом в четверг сообщил президент фонда Александр Малькевич.

"Есть важная и радостная новость для всех, кто следил за судьбой граждан Российской Федерации, наших товарищей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, более полутора лет проведших в ливийском плену. Сегодня в 14:27 они были освобождены", - отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

По его словам, это стало возможно в результате "сложнейшей практически спецоперации, проведенной Министерством обороны РФ и Министерством иностранных дел РФ, а также благодаря усилиям других организаций".

Малькевич выразил отдельную благодарность заместителю министра иностранных дел России, специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову. "Максим Шугалей и Самер Суэйфан едут домой из Ливии", - добавил глава фонда.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов уточнил ТАСС, что Шугалей и Суэйфан летят в Россию в сопровождении представителя МИД. "Они были освобождены благодаря действиям МИД и сейчас на самолете возвращаются домой в сопровождении нашего сотрудника", - сказал он. Богданов добавил, что уже говорил с россиянами.

Сотрудники ФЗНЦ были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Генеральная прокуратура властей в Триполи обвинила Шугалея и Суэйфана по нескольким пунктам, в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы в Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, по данным генеральной прокуратуры, россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.