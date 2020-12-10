Власти Кубани видят перспективы взаимодействия с Крымом в развитии сети марин

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают перспективным направлением дальнейшего взаимодействия с Республикой Крым в области туризма развитие морского сообщения, в частности создание сети марин, сообщила на площадке всероссийского туристического форума "Открытый Крым" врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ранее общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в регионе Екатерина Кодзасова сообщала ТАСС, что в Краснодарском крае планируют реализовать крупный инвестиционный проект по созданию на Черноморском побережье сети марин для привлечения яхтсменов. Она отметила, что Краснодарский край является точкой отправления или транзитным регионом при совершении путешествий на яхтах. По ее словам, создание на Кубани сети марин будет способствовать появлению новых рабочих мест, увеличению площадей прибрежных территории за счет оборудования насыпных сооружений.

"В части нашего взаимодействия с Республикой Крым есть направления, в которых мы не конкуренты друг другу, которые мы можем развивать только совместно. В частности, это морской туризм - это яхтинг, потому что система марин не может существовать только в одном регионе - это цепочка взаимодействия, цепочка возможности для туриста, который путешествует от марины к марине, который, возможно, когда-то по кругу сможет обойти все Черное море", - сказала Золотухина.

Сообщалось, что в реализации проекта речь идет о государственно-частном партнерстве, когда две трети затрат инвестирует государство, треть - частный инвестор. Минимальная стоимость марины составляет порядка 24 млрд рублей, при этих составляющих возврат частных инвестиций происходит по прогнозам в течение четырех лет.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла 11,5 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.