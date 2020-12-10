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Умер бразильский миллиардер Джозеф Сафра

Ему было 82 года

ТАСС, 10 декабря. Бразильский миллиардер Джозеф Сафра, основатель финансового конгломерата Safra Group, умер в четверг в Сан-Паулу в возрасте 82-х лет. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на заявление группы.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Джозефа Сафры в этот день в возрасте 82-х лет от естественных причин", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, Сафра родился в 1938 году в Ливане и уехал в Бразилию в 1960-х. Журнал Forbes оценил его состояние в $19,9 млрд и расположил его на 39-й строчке в списке богатейших людей мира. По данным издания, при этом Сафра являлся самым богатым человеком Бразилии.

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Бразилия
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