Сочи готовится принять около 350 тыс. туристов в январе 2021 года

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Сочи, один из популярных курортных городов страны, готовится принять около 350 тыс. человек в январе 2021 года, за новогодние праздники в Сочи отдохнут 260 тыс. гостей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В зимний сезон на курорте ожидается высокая загрузка горного и прибрежного кластера. По предварительным оценкам, за новогодние праздники в Сочи отдохнут 260 тысяч гостей, в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что во время зимнего сезона предварительная наполняемость горного кластера составит 86%.

По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наиболее популярными в зимний период в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", Красная Поляна (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.