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Журнал Time назвал претендентов на звание "Человек года"

В список кандидатов вошли Байден и Трамп
© Elnur/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 10 декабря. Журнал Time в четверг опубликовал шорт-лист кандидатов на звание "Человек года".

"Редакторы Time рассматривают четырех кандидатов для выбора в этом году человека, который больше всего повлиял на новости и нашу жизнь в лучшую или худшую сторону", - говорится в сообщении издания.

В список кандидатов вошли демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах в США, и нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Кроме того, на это звание претендуют главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, трудящихся в пандемию COVID-19, а также участники движения за расовую справедливость.

В 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Теги
США
Пандемия COVID-19
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