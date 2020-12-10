В гражданский оборот в России на этой неделе поступят 7,8 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 8 тыс. доз вакцины центра "Вектор" от коронавируса поступят в гражданский оборот в России на этой неделе. Об этом в четверг сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наряду со "Спутником V" на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор", - сказала она.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.