Создатели "Карты сопротивления" в Петербурге заявили о ее удалении после диалога с властью

ТАСС, 10 декабря. Создатели "Карты сопротивления" в Санкт-Петербурге заявили, что закрывают доступ к проекту, поскольку рестораторам удалось найти компромисс с властями, сообщается на сайте проекта.

"С сегодняшнего дня 10.12.2020 мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Создатели "Карты" рассчитывают, что данные инициативы "в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений, дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной". "Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - отмечается в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 декабря поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки городского малого бизнеса. Власти города совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли, сообщал журналистам в четверг председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.