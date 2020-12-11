Губернатор Приморья поручил выделить средства для резервного обеспечения сферы ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал муниципалитеты выделить средства на резервное обеспечение систем жилищно-коммунального хозяйства, чтобы гарантировать жителям подачу воды и тепла при аварийных ситуациях. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

По данным управления Генеральной прокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе, ноябрьский ледяной дождь вызвал нарушения в предоставлении коммунальных услуг для 1 млн потребителей в Приморском крае. В числе системных недостатков названы отсутствие необходимого резерва материальных ресурсов, ненадлежащее состояние инженерных сетей, неэффективность работы аварийных служб и управляющих компаний.

"Следует отразить это [обеспечение котельных резервными источниками питания и создание резерва газовых плит, баллонов и тепловых пушек] в бюджетах. В случае аварийных ситуаций людей необходимо оперативно обеспечить теплом и водой. Это особенно важно для северных территорий края", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что чрезвычайная ситуация из-за ледяного дождя показала недостаточную надежность систем жизнеобеспечения Приморского края.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня, который был снят 10 декабря.