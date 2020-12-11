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Пандемия COVID-19

Медикам в Хабаровском крае выплатили долги за работу с коронавирусными больными

Средства были выплачены за октябрь

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Медицинские работники в Хабаровском крае получили задержанные выплаты, положенные за работу с коронавирусными больными. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщает, что медработники получили, наконец, "ковидные" выплаты за октябрь. Благодарю всех, кто приложил усилия для исправления возникшей проблемы с перечислением в наш регион этих денег, а также адресатов выплаты за терпение", - написал Дегтярев.

Медикам положены федеральные выплаты за работу с коронавирусными больными. В Хабаровском крае медперсонал также получает выплаты из краевого бюджета. Ранее Никонов сообщал, что Минздрав края ежедневно получает до 10 обращений по факту отсутствия федеральных выплат в октябре за работу с коронавирусом и что в предыдущем распоряжении правительства РФ "забыли" семь субъектов, включая Хабаровский край.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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