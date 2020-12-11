В России из-за коронавируса умерли 613 человек. Это новый максимум с начала пандемии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента.

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Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 69 пациентов в Санкт-Петербурге, 29 - в Московской области, 28 - в Воронежской области, 26 - в Ростовской области, 19 - в Челябинской области.

В Москве за сутки было зарегистрировано 77 летальных исходов, всего в городе умерли 9 722 человека.

Заразились за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711 (почти 1,8% населения).

В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл (0,6%), Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях (0,7%).

На главные очаги эпидемии - Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье - пришлось 43,25% случаев заражения, выявленных в стране за минувшие сутки, и 28,55% зарегистрированных смертей.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 779 в Санкт-Петербурге, 1 370 - Московской области, 495 - Нижегородской области, 427 - Республике Карелия, 407 - Архангельской области.

В Москве за сутки зафиксировали 7 215 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 679 163 заразившихся. Днем ранее в столице было зарегистрировано 6 730 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1,1%.

В настоящее время в России болеют 491 978 человек.

Число выздоровлений

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 171. Всего выздоровели 2 059 840 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 380 пациентов в Санкт-Петербурге, 839 - в Московской области, 631 - в Архангельской области, 578 - в Ленинградской области, 486 - в Воронежской области.

В Москве за сутки выписали по выздоровлению 5 920 пациентов, за все время выздоровели 518 889 человек. В настоящее время в городе продолжают лечение 150 552 человека.