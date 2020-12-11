Почти 38 млрд рублей направят на развитие образования в Воронежской области в 2021 году

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют направить на развитие образования в регионе 37,5 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше показателей 2020 года. Почти 64% от общего финансирования будет выделено из бюджета региона, сообщила в пятницу пресс-служба Воронежской областной думы.

"Существенная часть средств будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов запланировано финансирование в объеме 37,5 млрд рублей, с ростом к текущему году более чем на 3 млрд рублей. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 63,5% от общих расходов в сфере образования", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

В частности, на развитие дошкольного и общего образования в 2021 году в бюджете региона запланировано 24,9 млрд рублей, что почти на 2,7 млрд рублей больше прошлого года. Например, по нацпроекту "Образование" на проект "Современная школа" намерены направить более 1,4 млрд рублей, а на проект "Цифровая образовательная среда" - более 254,5 млн рублей. Кроме того, более 1 млрд рублей выделят на строительство детсадов по программе "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", а также более 1,3 млрд рублей - в школы и детсады в районах комплексной застройки по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"На выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования и воспитания" в следующем году предусмотрено двукратное увеличение средств - почти 205 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе на развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования и проведение конкурсных мероприятий среди молодежи", - приводятся в сообщении слова Нетесова.

По данным пресс-службы, в региональном парламенте проходит обсуждение бюджета на 2021 год. Общие доходы запланированы в сумме 131,6 млрд рублей, расходы - больше 135 млрд рублей. Дефицит в размере 3,4 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете.