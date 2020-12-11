Путин: ни под каким предлогом нельзя запретить высказывать оценку работы органов власти

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нельзя запрещать людям выражать оценку работы органов власти, уверен президент РФ Владимир Путин. Свою позицию он обозначил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, стенограмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно", - сказал глава государства, комментируя выступление члена СПЧ Александра Верховского. Правозащитник говорил о двух законодательных инициативах, которые находятся на рассмотрении в Госдуме и касаются организации публичных мероприятий.

Путин считает необходимым внимательно разобраться с правоприменительной практикой и сделать соответствующие поправки. Он попросил правительство и администрацию президента внимательно посмотреть законопроекты с тем, чтобы предлагаемые ими нововведения не шли во вред правозащитной деятельности.

"Если люди собрались, вдруг неожиданно оказались все вместе и проводят несанкционированные какие-то мероприятия: ну, они-то, может быть, собрались, не зная, что кто-то еще придет, но есть и те, кто организовывал, и те, кто сознательно шли на это правонарушение, сознательно, - указал Путин. - Здесь просто нужно внимательно посмотреть на это".