В Карелии 31 декабря объявлен выходным днем для госслужащих

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Карелии подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на 26 декабря для госслужащих. Таким образом, последний день 2020 года в республике станет выходным, муниципальным властям и частному сектору рекомендовано сделать 31 декабря выходным, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Установить с 26 по 31 декабря 2020 года главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, <...> лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Карелия, - руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, лицам, назначаемым на должности государственной гражданской службы Республики Карелия и освобождаемым от них главой Республики Карелия, следующий режим рабочего (служебного) времени: 26, 28, 29, 30 декабря 2020 года - рабочие дни, 27, 31 декабря 2020 года - нерабочие дни", - говорится в указе главы региона. Муниципальным властям, а также частному сектору также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем.

Это уже второй год подряд, когда 31 декабря в Карелии объявляется выходным днем. В конце 2019 года глава республики также перенес рабочий день с последнего дня года на последнюю субботу декабря.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным.