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Пандемия COVID-19

Посольство РФ сообщило, что туристы в Турции освобождены от ограничений из-за COVID-19

На территории страны в выходные дни действует комендантский час, ограничения на выход из домов также действует в будние дни с 21:00 до 05:00

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Иностранные туристы в Турции освобождены от введенных властями республики ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило в пятницу посольство России в Турции.

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"Иностранцы, временно находящиеся в Турции с туристическими целями, освобождены от ограничений по выходу на улицу в выходные дни, - отмечается в опубликованном на сайте дипмиссии заявлении. - Лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус, не подпадают под ограничения".

Кроме того, в посольстве добавили, что "иностранцы, имеющие вид на жительство в Турции, обязаны следовать указаниям, содержащимся в циркулярах МВД Турции "Меры в связи с COVID" от 18 ноября 2020 г., "Ограничения на выход на улицу" от 30.11.2020 и "Новые ограничения и меры" от 30.11.2020".

В настоящее время в выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Ограничения на выход из домов также действует в будние дни с 21:00 до 05:00.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 1,7 млн, умер 15 751 человек, выздоровели 452 593 пациента.

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ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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