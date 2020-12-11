Губернатор Ярославской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, в соответствии с которым 31 декабря для госслужащих на территории региона является выходным днем. Об этом губернатор написал на своей странице в Facebook.

"Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26 декабря", - написал Миронов.

По его словам, решение было принято после проведения онлайн-голосования в соцсетях главы региона, а также в аккаунте правительства Ярославской области. "Только на площадке "ВКонтакте" проголосовало 30 тысяч человек, 92% ярославцев выступили "за", - уточнил Миронов.

Рабочий день в области перенесен на 26 декабря этого года. Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным.