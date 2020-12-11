Как страны готовятся к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире разрабатывается около 170 вакцин от коронавируса, примерно треть из них уже испытывают на людях.

При этом концерн Pfizer совместно с BioNTech, компании Moderna и AstraZeneca, а также Центр имени Гамалеи Минздрава России уже сообщили о результатах своих исследований и выпустили препараты против коронавируса в производство.

Некоторые страны уже представили свои планы вакцинации населения. ТАСС разбирался, какие государства, какой вакциной и когда намерены прививаться от коронавируса.

Основные разработчики

Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины. Согласно последним данным, эффективность препарата превышает 96%.

Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В середине ноября Минздрав выдал разработчикам разрешение на проведение пострегистрационных испытаний на 3 тыс. добровольцах и на 150 добровольцах старше 60 лет. В пятницу стало известно, что вакцина поступила в гражданский оборот.

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer разработали РНК-вакцину на основе фрагмента генома коронавируса. В ноябре они сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний, которая, по их данным, показала эффективность около 95%. В исследованиях приняли участие более 43,5 тыс. человек, половина из них при этом получили плацебо. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рекомендовал руководству управления одобрить обращение BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины по ускоренной процедуре.

В основе вакцины американской компании Moderna также генетический материал возбудителя. В ее исследованиях участвовали более 30 тыс. человек. В конце ноября компания сообщила, что эффективность ее вакцины при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания - 100%. Moderna объявила в четверг о начале испытаний на подростках в возрасте от 12 до 17 лет.

Британско-шведской компания AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Вакцина, клинические испытания которой проходят в разных странах с привлечением около 60 тыс. добровольцев, является векторной на основе аденовируса шимпанзе. Среднюю эффективность разработчик оценил в 62% при вводе первого компонента, но уровень защиты возрастает до 90% при двух инъекциях.

Кто еще проводит испытания

В США разработкой вакцин также занимаются компании Johnson & Johnson, Novavax и Merck.

В Европе наряду с вакциной от AstraZeneca разрабатываются еще несколько препаратов. В их числе - совместная разработка французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline), находящаяся в стадии клинических испытаний. Sanofi также готовит еще один препарат в сотрудничестве с биотехнологической компанией Translate Bio. В стадии клинических испытаний находится и вакцина, которую германская компания CureVac разрабатывает совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI).

Несколько вакцин разработаны специалистами в Китае. Среди тех, что уже разрешены для временного применения в чрезвычайных условиях, - препараты от компаний Sinovac (разработана совместно с Instituto Butantan из Бразилии), Sinopharm и CanSino Biologics. Клинические испытания вакцин проводились в КНР и за рубежом.

Разработкой собственных вакцин от коронавируса занимаются также Индия, Индонезия, Иран, Южная Корея, Япония и еще ряд стран.

Также стало известно, что фармакологическая компания AstraZeneca проведет совместное исследование с НИЦ имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата "Спутник V".

Чем будут прививаться

В России для вакцинации населения намерены использовать прежде всего препарат "Спутник V". Им уже привились около 150 тыс. жителей России. Это самый большой среди стран мира показатель по числу провакцинированных от коронавируса жителей. Также в гражданский оборот поступила вакцина "Эпиваккорона". Первые серии уже поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Новосибирск. Планирует каждую неделю до Нового года вводить в оборот по 10 тыс. доз этого препарата.

По данным РФПИ, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" получены от более чем 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки препарат будет производиться партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

В США намерены сделать ставку на вакцины, разработанные американскими и европейскими производителями, прежде всего на препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Евросоюз намерен централизованно закупить вакцины, разработанные компаниями AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Кроме того, европейские страны могут самостоятельно закупать вакцины, однако ЕС настоятельно рекомендует не приобретать вакцины, которые не были сертифицированы в Европе. Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение сертифицировать в ЕС вакцину Pfizer до конца года.

Вакцины собственного производства предпочитает использовать и Китай, одновременно компании из КНР активно продвигают свои препараты на зарубежные рынки, прежде всего в Азии, Африке и Латинской Америке.

ВОЗ создала международный механизм COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса. Предусматривается, что производители вакцин должны пройти сертификацию ВОЗ, после чего смогут приступить к массовому производству препаратов, которые будут распределяться между участниками COVAX. К настоящему времени к механизму присоединились уже более 180 государств.

Сроки и условия вакцинации