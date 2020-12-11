В Петербурге остаются свободными 7,5% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге напряженная, в городе остаются свободными 7,5% коек для пациентов с коронавирусом. До конца года планируется развернуть еще около 2 тысяч мест, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Эпидемиологическая ситуация в городе остается достаточно напряженной. На сегодняшний день в городе развернута 11 151 койка под COVID-19 и пневмонии, свободны 7,5% коек. Комитет по здравоохранению планирует до конца года развернуть еще 1 977 коек", - говорится в сообщении.

По данным комитета, за прошедшую неделю в Петербурге госпитализировали 5 661 больного с COVID-19 или подозрением на него. Это на 3,6% больше, чем за предыдущую неделю. Кроме того, на минувшей неделе четыре дня подряд устанавливались антирекорды по числу госпитализаций. За 8 декабря в больницы поступили 933 пациента, что является абсолютным максимумом за пандемию.

Как отметили в пресс-службе, районы города также продолжают обеспечивать пациентов с симптомами коронавирусной инфекции препаратами, закупленными за счет федерального бюджета. Ранее Петербургу на эти цели выделили 203 млн рублей. "Законтрактовано 97% выделенных средств, а ту или иную лекарственную схему получил 18 921 пациент. Лекарства выписываются исключительно при наличии показаний к их применению, и не выдаются при бессимптомных формах COVID-19", - пояснили в комитете.

По последним данным, в Петербурге выявили 166 942 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 94 188 человек, умерли 6 178. За последние сутки в городе выявили 3 779 случаев заражения - максимум за время пандемии.