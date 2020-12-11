В Петербург на следующей неделе поставят тысячу доз вакцины "Эпиваккорона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Вакцина "Эпиваккорона" от коронавируса, разработанная центром "Вектор", поступит в Санкт-Петербург на следующей неделе в объеме 1 тыс. доз, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Эпиваккорона" придет на фармбазу на следующей неделе - 1 тыс. доз", - рассказала собеседница агентства. В комитете пока не уточнили, для вакцинации каких категорий граждан будет использоваться эта партия.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первые серии вакцины поставлены в гражданский оборот в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Новосибирск.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Кроме того, по последним данным, в город поступило 2 042 дозы вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года поступит еще несколько тысяч доз. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз. Вакцинацию прошли 270 медицинских работников, педагогов Петербурга также планируют начать прививать в декабре.

По последним данным, в Петербурге выявили 166 942 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 94 188 человек, умерли 6 178. За последние сутки в городе выявили 3 779 случаев заражения - максимум за врем пандемии.