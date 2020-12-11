Правительство Швейцарии ввело новые ограничения в связи с пандемией

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный совет Швейцарии (правительство) ввел с 12 декабря дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Вплоть до 22 января магазины, рестораны, музеи и библиотеки должны будут закрываться не позже 19:00, введен запрет на общественные мероприятия, за исключением церковных служб.

"Федеральный совет решил усилить меры борьбы с распространением коронавируса. Цель состоит в уменьшении контактов и в том, чтобы избежать скопления людей", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

С 12 декабря по 22 января рестораны и бары должны будут закрываться не позднее 19:00. Исключение сделано только для рождественской и новогодней ночей (24 и 31 декабря), когда разрешено обслуживать посетителей до 01:00. Магазины, рынки, музеи, библиотеки, спортивные объекты и досуговые центры также должны будут закрываться не позже 19:00 и оставаться закрытыми по воскресеньям и в праздничные дни. Вместе с тем в кантонах, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по стране, а коэффициент инфицирования ниже единицы, ресторанам и барам можно будет работать, как и сейчас, до 23:00.

Правительство ввело запрет на все общественные мероприятия. Исключение составляют религиозные службы, однако в них не могут участвовать более 50 человек. На мероприятиях частного порядка могут присутствовать не более 10 человек. Для спортивной и культурной деятельности установлено ограничение в пять участников. Выступая на пресс-конференции в Берне, транслировавшейся онлайн, министр внутренних дел Ален Берсе, в ведении которого находится здравоохранение, призвал жителей соседних стран не приезжать кататься на лыжах на швейцарские горнолыжные курорты. По его словам, такая возможность предоставлена только жителям Швейцарии. "Такой ситуации, как сейчас, не было никогда", - заявил он.

Швейцария сталкивается с лета с повторным ростом числа заразившихся коронавирусом. В марте и начале апреля медики ежедневно выявляли более тысячи инфицированных. Затем наступил спад, но с конца июня темпы распространения инфекции вновь увеличились. 7 октября число заболевших за один день превысило 1 тыс., 4 ноября - 10 тыс. При этом за последние несколько недель показатели заболеваемости снизились. Число случаев инфицирования выросло за последние сутки на 5 136 и достигло 373 831.

Для предотвращения распространения инфекции в Швейцарии действует правило 1,5-метровой социальной дистанции. После прибытия из ряда государств требуется проходить 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 10 тыс. франков (около $11,2 тыс.). Защитные маски нужно носить повсеместно в общественных местах (как внутри помещений, так и на улице).