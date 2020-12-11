Глава института вакцин Таиланда считает, что пандемия продлится минимум три года

БАНГКОК, 11 декабря. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Пандемия коронавируса продлится по меньшей мере три года при условии доступности вакцины во всем мире. Такое мнение высказал в интервью ТАСС директор Национального института вакцин Таиланда Накорн Премсри.

По его оценке, "пандемия коронавируса будет длиться как минимум три года, если вакцина будет доступна по всему миру". "Ее доступность зависит от производственных мощностей, - пояснил специалист. - Необходимо порядка 10 млрд доз, если мы хотим прекратить пандемию". "В 2021 году препарат будет [широко] доступен лишь спустя полгода", - добавил он.

"AstraZeneca планирует в 2021 году произвести 3 млрд доз вакцины, Pfizer и Moderna - по миллиарду, - напомнил специалист. - В следующем году будет доступно около 5-6 млрд доз препарата для всего мира". "Все упирается в распространение препарата, поскольку многие страны уже предварительно зарезервировали его для себя, а также в производственные мощности, поскольку за один год невозможно выработать необходимые 10 млрд доз вакцины", - уверен Премсри.

"Мы до сих пор не знаем, нужна ли ревакцинация, - подчеркнул он. - Ни у кого пока нет таких данных". "Необходимо наблюдать за вакцинированными людьми длительное время - шесть месяцев, год, чтобы определить необходимость повторной прививки, поскольку это новая инфекция для нас", - отметил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 68,3 млн человек, более 1,5 млн умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 4,1 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.