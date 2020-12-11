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Пандемия COVID-19

В ВОЗ сообщили, что получили заявку на одобрение вакцины от коронавируса от Pfizer

В организации ожидают, что смогут дать заключение по этой вакцине "в течение следующих нескольких недель"

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже получила заявки на одобрение вакцин от коронавируса от ряда производителей, в том числе компании Pfizer. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, - отметила она. - Эти заявки уже начали поступать, и мы уже проводим анализ предоставляемых документов".

"Мы ожидаем, что сможем дать заключение по вакцине [американской компании] Pfizer в течение следующих нескольких недель", - подчеркнула Сваминатан. Эксперт добавила, что аналогичные сроки - несколько недель - применимы и к вакцинам американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.

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