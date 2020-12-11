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В Сбербанке сообщили, что мошенники с начала года позвонили россиянам 15 млн раз

Зампред банка Станислав Кузнецов отметил, что данные ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются в связи с применением разных подходов к учету киберпреступлений и ущерба от них
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн. Такую оценку высказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе заседание совета Ассоциации банков России (АБР), на котором обсуждались вопросы противодействия мошенничеству.

Также Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе ассоциации, отмечает в России взрывной рост киберпреступности, добавляя, что банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями, чтобы значительно увеличить выявление мошеннических звонков.

При этом, по словам топ-менеджера Сбербанка, данные ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются, что связано с применением разных подходов к учету киберпреступлений и ущерба от них. В связи с этим Кузнецов предложил на площадке комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности вместе с представителями регулятора обсудить подходы к учету киберинцидентов.

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