Генконсульство России в Нью-Йорке закроется на карантин до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке закроется на карантин до конца текущего года. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter .

"В связи с обострением эпидемиологической обстановки генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы", - отмечается в сообщении. Генконсульство сообщило 3 декабря, что закрывается на карантин с 4 декабря на 10 дней.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 294,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, были инфицированы более 753,8 тыс. человек, умерли свыше 35,2 тыс.