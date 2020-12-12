Туры выходного дня запустили в Великий Устюг к Деду Морозу

ВОЛОГДА, 12 декабря. /ТАСС/. Новые железнодорожные туры выходного дня в Великий Устюг с посещением вотчины Деда Мороза запустили 12 декабря в Вологодской области. Уже известно, что гости прибудут из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов России, рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского района.

"Железнодорожные туры выходного дня запущены у нас с сегодняшнего дня напрямую в Великий Устюг. Гости прибывают поездом в пятницу вечером или в субботу утром, а уезжают обратно в воскресенье вечером. В тур входит знакомство с исторической частью старинного города Великого Устюга, посещение объектов показа, а второй день - посещение вотчины Деда Мороза", - рассказала собеседница агентства.

Так, сейчас сформировано 14 специализированных поездов: шесть поездов прибудут напрямую в Великий Устюг из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Еще восемь поездов прибудут в Котлас Южный из Новосибирска, Челябинска, Москвы и Перми. Из Котласа гостей автобусами доставят в Великий Устюге. Еще один поезд проедет по маршруту Москва - Карелия - Архангельск - Великий Устюг - Москва.

"Всего в этом году подтверждено около 2 тыс. гостей, что значительно меньше обычного и связано с пандемией, люди побаиваются ехать. Спрогнозировать индивидуальных туристов невозможно", - отметили в администрации.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.

В конце этого года планируется запуск чартерных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, для этого взлетно-посадочная полоса в Великом Устюге увеличена в ходе реконструкции с 1 300 до 1 800 м. После завершения реконструкции аэропортового комплекса в 2021 году в Великий Устюг станут возможны прямые чартеры из любых крупных городов России, а в перспективе - и зарубежья.