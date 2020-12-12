Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге посетили 2,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге, участники которого обсудили развитие Арктической зоны России, за время работы посетили 2,5 тыс. человек из 70 регионов России. В 2020 году из-за пандемии мероприятия форума проходили в очном формате с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер, сообщили ТАСС организаторы форума.

Форум проходил с 10 по 12 декабря. Его организатором выступила межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации и Госдумы, а также Государственной комиссии по развитию Арктики. Генеральным информационным партнером форума стало агентство ТАСС.

"На полях форума состоялось 29 деловых мероприятий. Их участниками стали 2,5 тыс. человек из 70 регионов России. При этом одновременно на площадке находилось не более 500 человек, значительная часть экспертного сообщества присоединилась к обсуждению актуальных вопросов развития арктического региона в онлайн-режиме. Это позволило сохранить традиционно обширный масштаб дискуссионной повестки и соблюсти меры эпидемической безопасности", - сообщили организаторы.

В программу форума вошли мероприятия, на которых эксперты обсудили развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, международные аспекты развития Арктики (с участием иностранных экспертов и дипломатов), фундаментальные арктические исследования, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, формирование системы поддержки предпринимателей в Арктике, а также программы поддержки коренных и малочисленных народов севера. Кроме того, отдельная секция была посвящена развитию арктического туризма, с докладами также выступили представители властей арктических субъектов РФ.

В этом году из-за пандемии на площадках форума были приняты все необходимые меры безопасности. Для всех участников стало обязательным измерение температуры, ношение средств индивидуальной защиты, участники старше 65 лет на площадки не допускались. Программа форума была спланирована с учетом дистанционной рассадки и перерывов на дезинфекцию помещений между заседаниями. Заполняемость залов была не более 25%. На площадке форума также организовали выставку площадью около 2 тыс. кв. метров, на которой арктические регионы и российские компании представили свои достижения, проекты и технологии.

В прошлом году форум проходил с 5 по 7 декабря. В его работе приняли участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России.