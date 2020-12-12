В Республике Алтай работодателям рекомендовали сделать 31 декабря нерабочим днем

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение, в соответствии с которым работодателям региона рекомендовано сделать нерабочим днем 31 декабря. Об этом в субботу сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Динара Култуева в "Инстаграме".

"В Республике Алтай работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным. Рабочий день предложено перенести на субботу, 26 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин", - написала Култуева.

Несколько регионов РФ ранее объявили 31 декабря нерабочим днем.