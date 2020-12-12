В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на территории Ростовской области, где в субботу выпали осадки в виде дождя при отрицательной температуре воздуха. Как сообщили в управлении информационной политики регионального правительства, к ухудшению ситуации готовы все оперативные службы области.

"В Ростовской области введен режим повышенной готовности <…> Прийти на помощь застрявшим в ледовых заторах автомобилистам готовы 94 тягача, 108 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в условиях ухудшения погоды мобилизовано 436 аварийно-восстановительных бригад. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения. Также подготовлены резервные источники снабжения электрической энергией. Управляющие компании приступили к уборке придомовых территорий от наледи, коммунальщики также проверяют конструктивные элементы зданий на наличие дефектов и повреждений.

Для обеспечения безопасности на водоемах подготовлено более 400 спасателей, 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения. В случае наступления ЧС на территории области развернут более 240 пунктов обогрева, говорится в сообщении.

Ранее в субботу из-за гололеда на трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. В результате столкновения никто не пострадал.