Музеи и театры в Карелии закроют на неделю в период новогодних праздников

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Кинотеатры, музеи, конкретные залы и театры в Карелии закроются на неделю с 28 декабря по 3 января на фоне сложной эпидобстановки по коронавирусу в республике. Об этом в субботу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"С 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей", - говорится в сообщении.

Массовых мероприятий на открытом воздухе введенный запрет не коснется. Новые ограничения в новогоднюю ночь также затронут сферу общественного питания. Если сейчас в республике кафе и рестораны должны закрываться с 23:00 до 06:00 утра, за исключением придорожной и туристской инфраструктуры, то 31 декабря рестораны и кафе при гостиницах и других средствах массового размещения должны прекратить работу в полночь, а 1 января - в 23:00. "При этом в часы работы там можно организовать развлекательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метров. В эти дни они могут обслуживать только своих постояльцев", - добавил Парфенчиков.

Фуд-корты в торговых центрах должны обеспечить отдельные посадочные места, при этом на каждого посетителя должно отводиться не менее 4 кв. м площади. Ограничение также вводится на количество человек за одним столиком: во всех точках общепита оно не должно превышать пяти посетителей.

Глава республики также внес несколько рекомендаций в приказ, регламентирующий жизнь в регионе в период пандемии. Работодателям предложено выплатить сотрудникам зарплату до 25 декабря, чтобы люди могли заранее закупить продукты к праздникам для избежания толп в магазинах, а торговым точкам предложено увеличить часы работы в канун Нового года. Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от походов в магазины вовсе, исключение - продажа товаров на улице.

"Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество. Поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - написал глава республики.

О ситуации

По данным республиканского оперштаба, в Карелии за все время пандемии выявили 20 913 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 417 человек, поправились 13 063 пациента, умерли - 124.