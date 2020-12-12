В Ставропольском крае начали вакцинацию от коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Масштабную вакцинацию от коронавируса начали в Ставропольском крае, по медицинским учреждениям распределены 200 доз вакцины, ожидаются еще 1,4 тыс. доз. Первыми прививать начали медиков, сообщили журналистам в субботу в краевом минздраве.

"На Ставрополье стартовала масштабная вакцинация от коронавируса <…> Прибывшие 200 доз [вакцины] распределены в медучреждения Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска. Ими начали прививать медиков, работающих в красной зоне, ПЦР-лабораториях, кабинетах неотложной помощи, на скорой помощи. Уже в ближайшие дни поступит еще 1 400 доз", - говорится в сообщении.

По информации краевого Минздрава, после поступления новой более объемной партии вакцины, в регионе начнут прививать от коронавируса медиков, педагогов и социальных работников. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

На Ставрополье планируется открыть 41 пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, в каждом из лечебных учреждений есть специальное морозильное оборудование для хранения вакцины. "По поручению губернатора, чтобы соблюсти эпидемиологические меры, запись на прививку будет организована через портал Госулуг. Мы планируем привить в целом порядка 60% населения края", - приводятся в сообщении слова министра Владимира Колесникова.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ установить график поставки вакцины в регионы. Субъекты должны подготовить инфраструктуру для получения и хранения вакцины, продумать логистику доставки препаратов в пункты вакцинации.