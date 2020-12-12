РПЦ не планирует вводить одноразовые ложки для причастия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Использование одноразовых лжиц для причастия (ложечек, с помощью которых оно подается верующим) в условиях пандемии не вводится, так как уже введенных мер безопасности при богослужениях достаточно, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось. <...> То, что мы сейчас делаем, это адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась", - сказал он, отвечая на вопрос телезрителя о том, почему РПЦ не принимает решения об обязательности использования одноразовых лжиц для причастия.

По словам митрополита, с введением одноразовых ложечек для причастия связан целый ряд трудностей: в частности, невозможно предсказать, сколько будет причастников в храме в каждый конкретный день. Есть и вопрос утилизации одноразовых лжиц. Многие верующие, по его словам, также не воспримут подобного нововведения.

Глава ОВЦС отметил, что в последние месяцы священноначалие неоднократно обращалось к этой проблематике. "Конечно, мы понимаем, что святые дары сами по себе, плоть и кровь Христовы, не могут быть источником заражения, <...> но с другой стороны, мы сознаем, что мы не можем обезопасить священные сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от того, чтобы там не передался вирус от предыдущего причастника".

Согласно утвержденной в марте Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ инструкции на данный момент отменено обязательное целование чаши после причастия, а лжица отирается проспиртованным платом либо окунается после каждого причастника в спирт или в горячую воду. "Так я делаю у себя на подведомственных мне приходах", - добавил архиерей.