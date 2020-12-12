Ретропоезд привез из Москвы в Калугу гостей открытия проекта "Новогодняя столица России"

ТАСС, 12 декабря. Новогодний ретропоезд прибыл из Москвы на станцию Калуга-I в субботу, его пассажирами стали представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, которые станут гостями открытия проекта "Новогодняя столица России - 2021". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"12 декабря на станцию Калуга-I новогодний ретропоезд привез первых гостей праздничных мероприятий, которые будут проходить в областном центре до 9 января в рамках Всероссийского проекта "Новогодняя столица России". В числе пассажиров - представители бизнеса, общественных организаций и творческих коллективов, журналисты. В пути к ним присоединился губернатор Владислав Шапша", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что поездка организована компанией "РЖД", каждый желающий может совершить путешествие на поезде с паровозом и услышать рассказы гида в пути.

По данным пресс-службы, в ходе поездки состоялось общение губернатора Владислава Шапши с гостями. "Представители "Мицубиси Моторс Рус" сообщили о решении передать пять автомобилей Outlander Калужской области. Они будут направлены в медучреждения региона. Также компания до середины 2021 года планирует перенести юридический адрес в наш регион, что обеспечит новые налоговые поступления в областной бюджет", - добавили в пресс-службе.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.

Программа проекта "Новогодняя столица России" пройдет в Калуге с 12 декабря по 9 января. Ожидается, что за это время гостями праздничных мероприятий станут около 150 тыс. туристов.