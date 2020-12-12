20 автомобилей для неотложной медицинской помощи поступили в КБР

"Передали новые автомобили неотложной медицинской помощи медорганизациям республики. Сегодня автотранспорт получили центральные районные больницы, МКДЦ, ГКБ 1 города Нальчика, Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - отметил Коков. ТАСС пояснили в его администрации, что всего в регион поступило 20 легковых автомобилей.

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Медорганизации Кабардино-Балкарии (КБР) получили 20 автомобилей для оказания неотложной помощи больным на дому. Об этом в субботу сообщил глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram .

"Мы понимаем, что врач без транспорта оперативно не может прибыть к больному. Сегодня это тем более стало актуально, и было поручение президента обеспечить транспортом первичное звено, которое несет очень большую нагрузку по лечению больных от ковида амбулаторно на дому. И с большими трудностями сталкивались наши врачи, не могли вовремя, оперативно добираться до пациентов. В рамках поручения президента приобрели машины за федеральные средства и предоставили первичным нашим подразделениям", - добавил Коков.

Руководитель республики также сообщил, что собирается сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, но тогда, когда вакцина станет более доступной для жителей региона. "Я абсолютно доверяю нашей вакцине и тоже буду прививаться, конечно. Но считаю сегодня надо немного подождать, когда она станет более массово доступной для жителей республики, соответственно, я тоже буду прививаться", - добавил он.

Ранее сообщалось что в КБР поступили первые 200 доз вакцины "Спутник-V" и прививку начали делать медицинским работникам, в ближайшее время ожидается еще 509 доз.

По данным оперштаба, по состоянию на 12 декабря в регионе проведено 329 843 исследования путем тестирования (за сутки плюс 2 017), выявлено 13 898 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 101). Из числа заболевших выздоровели 11 546 (за сутки плюс 131) человек, умерли 240 пациентов (за сутки 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 436 пациентов, из них в реанимации - 93. Всего в девяти госпиталях развернуто 1 859 коек.