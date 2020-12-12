Глава регулятора США опроверг, что ему грозили увольнением в случае неодобрения вакцины

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан назвал неверными сообщения о том, что в Белом доме ему грозили увольнением, если вакцина от коронавируса не будет одобрена 11 декабря.

"Трактовка СМИ о том, что я мог быть уволен, если мы не одобрим [вакцину] к конкретной дате, неверная. Хочу сказать это под запись <...> в качестве ответа на публикации", - отметил он в субботу в ходе онлайн-конференции.

В пятницу газета The Washington Post выступила с утверждением, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил Хану, чтобы он писал прошение об отставке, если регулятор не одобрит вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech 11 декабря. Белый дом отказался комментировать данную информацию, отмечает газета. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выступил с резкой критикой управления и его главы, назвав FDA "медлительной черепахой", и призвал одобрить вакцину немедленно.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В четверг профильный комитет управления рекомендовал руководству регулятора одобрить препарат по ускоренной схеме. Эксперты утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.