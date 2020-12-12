Регулятор США продолжит следить за эффективностью вакцины Pfizer и BioNTech

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) продолжит изучение эффективности вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, которая была одобрена ведомством 11 декабря. Об этом заявил в субботу в ходе онлайн-конференции глава управления Стивен Хан.

"Мы отметили эффективность [вакцины] без уступки нашим стандартам. <...> Но с выдачей разрешения наша работа по оценке вакцины не завершается, - сказал он. - Мы ожидаем, что спонсоры вакцины продолжат изучение препарата, чтобы он получил лицензию". Хан также отметил, что регулятор ожидает продвинуться по другим вакцинам-кандидатам в ближайшие месяцы.

На вопрос о возможных нехватках и производстве препарата глава FDA ответил: "Мы очень тесно работаем с производителями по этому вопросу, много людей в правительстве работает над вопросом наращивания поставок".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В четверг профильный комитет управления рекомендовал руководству регулятора одобрить препарат по ускоренной схеме. Эксперты утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.