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Пандемия COVID-19

Регулятор США продолжит следить за эффективностью вакцины Pfizer и BioNTech

Ранее ведомство одобрило обращение компаний о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) продолжит изучение эффективности вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, которая была одобрена ведомством 11 декабря. Об этом заявил в субботу в ходе онлайн-конференции глава управления Стивен Хан.

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"Мы отметили эффективность [вакцины] без уступки нашим стандартам. <...> Но с выдачей разрешения наша работа по оценке вакцины не завершается, - сказал он. - Мы ожидаем, что спонсоры вакцины продолжат изучение препарата, чтобы он получил лицензию". Хан также отметил, что регулятор ожидает продвинуться по другим вакцинам-кандидатам в ближайшие месяцы.

На вопрос о возможных нехватках и производстве препарата глава FDA ответил: "Мы очень тесно работаем с производителями по этому вопросу, много людей в правительстве работает над вопросом наращивания поставок".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В четверг профильный комитет управления рекомендовал руководству регулятора одобрить препарат по ускоренной схеме. Эксперты утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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