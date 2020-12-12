Детскую больницу в КБР капитально отремонтируют в 2021 году впервые за 30 лет

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Более 100 млн рублей направят на капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Кабардино-Балкарии (КБР) из федерального бюджета в 2021 году. Капитальный ремонт проведут в зданиях учреждения впервые за более чем 30 лет, сообщил в субботу глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram.

"Больница запущена в эксплуатацию в 1987 году, с тех пор масштабного ремонта не проводилось. Поддержку оказал президент РФ: принято решение о проведении капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация на общую сумму 104,2 млн рублей. Средства будут выделены в 2021 году из федерального бюджета, планируем провести масштабный ремонт", - написал Коков.

По его словам, на средства республиканского бюджета планируется построить приемное отделение с переходами, которые соединят диагностическое отделение и основной больничный корпус. Также по заявке республиканских властей молодые архитекторы разработают проект благоустройства территории больницы. "Если детишки, к сожалению, попадают в больницу, должны созерцать не такое невзрачное здание, им должно быть здесь комфортно", - подчеркнул Коков.

Как пояснили в администрации главы республики, на базе РДКБ размещена региональная педиатрическая служба, здесь оказывают медицинскую помощь по 15 профильным направлениям. Неотремонтированными остаются отделения неврологии, ларингитное, лор-отделение, дневной стационар эндокринологического отделения. Больница начала оказывать высокотехнологичную помощь по онкологии, но для ее внедрения по остальным направлениям требуется капитальный ремонт с установкой новой современной системы очистки воздуха, дальнейшее оснащение медицинским оборудованием.

Коков подчеркнул, что возможности для поддержки и развития сферы здравоохранения как наиболее приоритетной изыскиваются по всем возможным направлениям. Сейчас наиболее крупным проектом становится модернизация первичного звена, включающая строительство 13 новых объектов, капитальный ремонт 35 учреждений здравоохранения первичного звена, а также оснащение медоборудованием. "Реализация программы модернизации первичного звена рассчитана на пять лет, однако мы ставим в план завершить основные задачи программы через три года", - отметил Коков.