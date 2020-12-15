Меркель считает, что сертификация вакцины не определит сроки завершения карантина

"Вакцинация поможет нам, но она ни в коем случае не дает определенности относительно того, когда завершится нынешняя ситуация", - заявила Меркель во вторник на заседании фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге, передает телеканал N-tv.

Меркель выразила облегчение в связи с заявлением Европейского агентства по лекарственным препаратам о том, что решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 21 декабря. Однако, по ее мнению, пандемия будет определять повестку дня в январе и феврале следующего года. "Здесь у нас не должно быть иллюзий", - заметила канцлер.

В целом глава правительства ФРГ выразила обеспокоенность в связи с ситуацией с коронавирусом в Германии, сообщил телеканал. Она подтвердила цель властей ФРГ достигнуть показателя в 50 инфицированных на 100 тыс. жителей.

Во вторник глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер указал на то, что "ситуация [в настоящее время в ФРГ] настолько серьезна, как никогда за весь период пандемии". По последним данным, в стране коронавирус был выявлен до сих пор у 1 351 510 жителей страны, при этом за последнюю неделю было зафиксировано более 144 тыс. случаев заболевания. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 22 475, за последние сутки умерли 500 человек.