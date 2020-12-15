Facebook удалил три группы аккаунтов, якобы связанных с Францией и Россией

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Службы безопасности компании Facebook удалили три группы аккаунтов, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства. В заявлении, опубликованном во вторник в блоге Facebook, утверждается, что руководство удаленными страницами осуществлялось из Франции и России.

"Сегодня в связи с нарушением нашей политики, касающейся иностранного вмешательства, мы удалили три отдельных сети [аккаунтов], которые проводили скоординированные неавторизованные действия от лица иностранной или правительственной организации, - указывается в заявлении. - Эти сети были созданы во Франции и России, их деятельность была направлена на страны Западной Африки и Ближнего Востока".

Согласно информации в блоге компании, одна из удаленных сетей состояла из 84 аккаунтов, шести страниц и девяти групп в Facebook, а также 14 аккаунтов в принадлежащей компании социальной сети Instagram. Указанные страницы были созданы во Франции, с помощью них осуществлялась деятельность преимущественно в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали, а также в Нигере, Буркина-Фасо, Алжире, Кот-д'Ивуаре и Чаде.

Кроме того, службы безопасности Facebook удалили две группы аккаунтов, предположительно созданных в России. Одна из них состояла из 63 аккаунтов, 29 страниц и семи групп в Facebook и одного аккаунта в Instagram, создатели которых ориентировались на осуществление деятельности в Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Южно-Африканской Республике (ЮАР) и ЦАР. Другая включала в себя 211 аккаунтов, 126 страниц и 16 групп в Facebook, а также 17 аккаунтов в Instagram, которые были нацелены на пользователей в Ливии, Судане и Сирии.

Ранее руководство Facebook неоднократно удаляло сети аккаунтов в принадлежащих ей социальных сетях, которые, как утверждают в руководстве компании, были связаны с Россией. Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.